Марку Кондратюку в обход правил завысили оценки за прокат КП на 2-м этапе Гран-при России

Судьи второго этапа Гран-при России – 2023/2024 по фигурному катанию, который проходит в Омске, нарушили правила при выставление оценок проката короткой программы олимпийским чемпионом 2020 года в командном первенстве, чемпионом Европы и России Марком Кондратюком.

Кондратюк получил пять девяток в компонентах (за все три — композиция, представление, мастерство катания) и одну 9,25 (композиция) от судей Варвары Талан, Евгении Крайнюковой и Елены Левковец.

Согласно правилам, они не могли ставить такие оценки из-за грубых ошибок фигуриста – падений, степ-аута и помарки на каскаде (выдержка из правил: при двух и более ошибках, даже если они имели минимальное влияние на целостность программы, фигурист может получить за компоненты максимум 8,75).

Отметим, что по итогам короткой программы в Омске Кондратюк занимает лишь восьмое место.

Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Мужчины. Короткая программа

1. Матвей Ветлугин – 94,16 балла.

2. Григорий Фёдоров – 93,47.

3. Семён Соловьёв – 84,88…

8. Марк Кондратюк – 78,96.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.