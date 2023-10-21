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Елена Вайцеховская восхитилась короткой программой Ильи Малинина на Skate America

Елена Вайцеховская восхитилась короткой программой Ильи Малинина на Skate America
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская восхитилась прокатом короткой программы американцем Ильёй Малининым на первом этапе серии Гран-при ISU, который проходит в США. Судьи оценили его в 104,06 балла.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.

«В прокате Ильи Малинина короткой программы на этапе Гран-при в США очень рекомендую обратить внимание не на четверные тулуп и лутц, которые в исполнении этого фигуриста выглядят как тройные, а на последние секунды третьей минуты катания, где Илья делает бедуинский прыжок с оборотом вокруг продольной оси. С винтом, если более простыми словами. Выехать два четверных в короткой давно должно бы уже перестать считаться доблестью, на мой взгляд. Это не более чем обязательная (для топов) программа. А вот такие фишечки гарниром — это реально круто», — написала Вайцеховская в своих социальных сетях.

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