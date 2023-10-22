Гран-при ISU по фигурному катанию: результаты второго дня соревнований

В Аллене (Техас) продолжается первый этап Гран-при ISU по фигурному катанию в сезоне-2023/2024 под названием Skate America, который, как и прошлогодний, проходит без участия россиян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго дня данных соревнований.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Аллен, США

Мужчины. Итоговая сумма

1. Илья Малинин (США) — 310,47 балла.

2. Кевин Эймоз (Франция) — 279,09.

3. Сюн Сато (Япония) — 247,5.

4. Ника Эгадзе (Грузия) — 237,45.

Женщины. Короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 75,92 балла.

2. Амбер Гленн (США) — 71,45.

3. Изабо Левито (США) — 70,07.

Спортивные пары. Итоговая сумма

1. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 184,23 балла.

2. Лиа Перейра/Трент Мишо (Канада) – 182,59.

3. Челси Лю/Балаж Надь (США) – 177,66.

Танцевальные дуэты. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 84,87 балла.

2. Марджори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 77,80.

3. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) – 77,20.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.