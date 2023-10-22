Видеообзор победного проката Ильи Малинина на первом этапе Гран-при ISU

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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023, чемпион мира среди юниоров в мужском одиночном катании, американец Илья Малинин стал победителем первого этапа серии Гран-при ISU – 2023/2024, который прошёл в Аллене (США).

За произвольную программу Малинин получил 206,41 балл (118,64 за технику). При этом фигурист не исполнял фирменный четверной аксель. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного проката.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Аллен, США. Мужчины. Итоги

1. Илья Малинин (США) — 310,47 балла;

2. Кевин Эймоз (Франция) — 279,09;

3. Сюн Сато (Япония) — 247,5;

4. Ника Эгадзе (Грузия) — 237,45;

5. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 237,44;

6. Нозому Йошиока (Япония) — 233,56;

7. Андрей Торгашёв (США) — 219,67;

8. Тацуя Цубои (Япония) — 216,98;

9. Денисс Васильев (Латвия) — 215,34;

10. Максим Наумов (США) — 210,53.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.