Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
23:03 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видеообзор победного проката Ильи Малинина на первом этапе Гран-при ISU

Видеообзор победного проката Ильи Малинина на первом этапе Гран-при ISU
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023, чемпион мира среди юниоров в мужском одиночном катании, американец Илья Малинин стал победителем первого этапа серии Гран-при ISU – 2023/2024, который прошёл в Аллене (США).

За произвольную программу Малинин получил 206,41 балл (118,64 за технику). При этом фигурист не исполнял фирменный четверной аксель. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного проката.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Аллен, США. Мужчины. Итоги

1. Илья Малинин (США) — 310,47 балла;
2. Кевин Эймоз (Франция) — 279,09;
3. Сюн Сато (Япония) — 247,5;
4. Ника Эгадзе (Грузия) — 237,45;
5. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 237,44;
6. Нозому Йошиока (Япония) — 233,56;
7. Андрей Торгашёв (США) — 219,67;
8. Тацуя Цубои (Япония) — 216,98;
9. Денисс Васильев (Латвия) — 215,34;
10. Максим Наумов (США) — 210,53.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Судьи приручили Малинина? Он отказался от четверного акселя ради баллов Чена и Ханю
Судьи приручили Малинина? Он отказался от четверного акселя ради баллов Чена и Ханю
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android