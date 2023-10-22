Елизавета Туктамышева раскрыла, в каких проектах будет принимать участие во время паузы

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала решение сделать паузу в карьере.

«Я действительно взяла перерыв в этом сезоне, чтобы побольше проводить времени не на тренировках, а как-то развиваться, проводить время с собой, развиваться в медиа, понять, что мне всё-таки нравится, найти что-то, что мне будет нравиться так же, как фигурное катание, потому что жизнь не состоит только из этого вида спорта. Хочется как-то развиваться, начать думать головой, быть более самостоятельной, потому что спортсмен имеет такую функцию, что он больше выполняет, у него нет права какого-то сильного выбора. Это важный шаг в становлении взрослого человека, когда ты сам принимаешь решения.

Я точно буду ездить по шоу. Я буду принимать участие в шоу Евгения Плющенко, Ильи Авербуха, Татьяны Навки. Планы расписаны, плюс я буду в новой для себя роли на прыжковом фестивале — для меня это тоже будет интересный опыт. Возможно, вы меня много, где ещё успеете увидеть. На следующей неделе уже начинается тур Евгения Плющенко, там достаточно плотный график. У меня будет два новых номера. Тройной аксель? Возможно, на каком-то шоу у меня возникнет вдохновение, и я решу его исполнить.

Проекты в медиа? Возможно, вы увидите меня на чемпионате России ещё. Приоткрыла немножко завесу тайны, давайте остановимся на этом», — сказала Туктамышева в своих социальных сетях.