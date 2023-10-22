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ISU Гран-при. Этап 1: Показательные выступления
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Победный прокат Матвея Ветлугина на втором этапе Гран-при России в Омске

Победный прокат Матвея Ветлугина на втором этапе Гран-при России в Омске
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20-летний ученик Алексея Мишина, призёр финала Кубка России — 2022 Матвей Ветлугин планировал исполнить в ПП на втором этапе серии Гран-при России два четверных — тулуп и риттбергер.

Сначала Ветлугин отлично справился с тройным акселем. Дальше по плану должен был быть тулуп в четыре оборота, но получилось только в два. Однако со второй попытки Ветлугин безошибочно выполнил четвертой тулуп и сразу же прыгнул ещё один тулуп — в этот раз тройной. Каскад тройной лутц и тройной риттбергер был выполнен отлично, равно как и комбинация тройной лутц и двойной риттбергер. На протяжении всего выступления Матвею удавались хорошие вращения, но, кажется, что он немного запутался в своих прыжках после попытки исправить первый неудавшийся тулуп.

Судьи оценили прокат Ветлугина в 176,71 балла. Общая сумма – 270,87 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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