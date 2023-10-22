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ISU Гран-при. Этап 1: Показательные выступления
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Победный прокат Мишиной и Галлямова на этапе Гран-при России в Омске

Победный прокат Мишиной и Галлямова на этапе Гран-при России в Омске
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Бронзовые призёры Олимпиады-2022, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Омске.

По итогам двух выступлений фигуристы набрали 232,98 балла. При этом оценки Мишиной и Галлямова за произвольную программу превысили действующий рекорд мира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного проката.

Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Спортивные пары. Результаты

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 232,98 балла.
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 221,67.
3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 203,32.
4. Алёна Косторная/Георгий Куница – 192,77.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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