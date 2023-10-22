Победный прокат Мишиной и Галлямова на этапе Гран-при России в Омске

Бронзовые призёры Олимпиады-2022, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Омске.
По итогам двух выступлений фигуристы набрали 232,98 балла. При этом оценки Мишиной и Галлямова за произвольную программу превысили действующий рекорд мира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного проката.
Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Спортивные пары. Результаты
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 232,98 балла.
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 221,67.
3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 203,32.
4. Алёна Косторная/Георгий Куница – 192,77.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.