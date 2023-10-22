Тарасова: Косторной было бы лучше помолчать. Она ещё никто в парном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на высказывания чемпионки Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёны Косторной, которая ранее раскритиковала судей на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Омске.

Косторная, которая дебютировала на этих соревнованиях в парном катании с мужем Георгием Куницей, осталась недовольна оценками судей и заявила, что не может кататься хуже других фигуристок. Пара заняла четвёртое место по итогам двух выступлений.

«Я считаю, что ей было бы лучше помолчать. Она ещё никто в парном катании, у неё практически нет опыта выступлений на таком уровне. Вместо того, чтобы критиковать судей, пусть лучше работает над собой», — приводит слова Тарасовой ТАСС.