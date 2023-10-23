Маргарита Дробязко подала жалобу на указ президента Литвы о лишении её гражданства

Фигуристка Маргарита Дробязко, выступавшая в танцах на льду, заявила, что намерена оспорить решение о лишении её гражданства Литвы.

«Я рада сообщить, что нашла силы бороться за то, что считаю правильным и важным. Мной подана жалоба на указ президента Литовской Республики о лишении меня гражданства Литвы, и моя жалоба принята Окружным административным судом Вильнюса. Суд обязал президента Литовской Республики и его канцелярию в срок не позднее 30 октября 2023 года предоставить материалы, подтверждающие выдвинутые против меня обвинения. Затем в рамках действующего законодательства дело будет рассмотрено судом.

Я верю в правосудие и в справедливость, отстаивать которые считаю моей обязанностью не только для себя, но и для тех граждан Литвы, которые могут так же, как и я стать жертвой недостойных политических игр», — написала Дробязко на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Дробязко лишили литовского гражданства, которое было предоставлено ей в исключительном порядке, по указу президента страны Гитанаса Науседы. Причиной стало участие Дробязко в ледовых шоу Татьяны Навки.