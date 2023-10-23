Хендрикс победила на Гран-при ISU в США, Левито — вторая, бронза — у Петрыкиной

Бельгийская фигуристка, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира Луна Хендрикс стала чемпионкой первого этапа Гран-при ISU, завершившегося в Аллене (США). По сумме двух программ спортсменка набрала 221,28 баллов и обеспечила себе преимущество над соперницами более чем в 10 баллов.

Второй стала хозяйка турнира, американская фигуристка Изабо Левито. Она получила от судей за короткую и произвольную программы 208,15 баллов.

Бронзовую медаль завоевала представительница Эстонии Нина Петрыкина, набравшая по сумме двух программ 194,55 баллов.

Skate America. Женское одиночное катание. Итоговые результаты

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 208,15

2. Изабо Левито (США) — 208,15

3. Нина Петрыкина (Эстония) — 194,55

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