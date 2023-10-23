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ISU Гран-при. Этап 1: Показательные выступления
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03:25 Мск
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Хендрикс победила на Гран-при ISU в США, Левито — вторая, бронза — у Петрыкиной

Хендрикс победила на Гран-при ISU в США, Левито — вторая, бронза — у Петрыкиной
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Бельгийская фигуристка, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира Луна Хендрикс стала чемпионкой первого этапа Гран-при ISU, завершившегося в Аллене (США). По сумме двух программ спортсменка набрала 221,28 баллов и обеспечила себе преимущество над соперницами более чем в 10 баллов.

Второй стала хозяйка турнира, американская фигуристка Изабо Левито. Она получила от судей за короткую и произвольную программы 208,15 баллов.

Бронзовую медаль завоевала представительница Эстонии Нина Петрыкина, набравшая по сумме двух программ 194,55 баллов.

Skate America. Женское одиночное катание. Итоговые результаты

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 208,15
2. Изабо Левито (США) — 208,15
3. Нина Петрыкина (Эстония) — 194,55

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.

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