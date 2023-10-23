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Ученицы Тутберидзе Акатьева и Хромых планируют выступить на 3-м этапе Гран-при России

Ученицы Тутберидзе Акатьева и Хромых планируют выступить на 3-м этапе Гран-при России
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Действующая чемпионка России в женском одиночном катании Софья Акатьева и фигуристка Майя Хромых планируют выступить на третьем этапе Гран-при России сезона-2023/2024, который пройдёт с 25 по 29 октября в Красноярске. Спортсменки предварительно заявлены на этот этап.

Напомним, ученицы тренера Этери Тутберидзе снимались с предыдущих этапов турнира. Хромых была заявлена на первый этап Гран-при России в Уфе, но снялась с соревнований по медицинским показаниям. Акатьева должна была выступить в Омске на втором этапе соревнований, однако также снялась.

Лучшей в женском одиночном катании на первом и втором этапах Гран-при России сезона-2023/2024 стала другая ученица Тутберидзе, фигуристка Аделия Петросян. Она является единоличным лидером соревнований.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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