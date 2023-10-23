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Туктамышева — о паузе в карьере: накопилась усталость, появилась демотивация

Туктамышева — о паузе в карьере: накопилась усталость, появилась демотивация
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о решении пропустить соревновательный сезон-2023/2024 в своём блоге на сайте sports.ru. По словам фигуристки, принятию такого решения поспособствовали усталость и недостаток мотивации.

«Мне почему-то было тяжело в последние несколько лет. А когда за окном октябрь, как сейчас в Питере, постоянная ночь, день начинается очень поздно, сразу пропадали силы и настроение. Особенно без таких ярких моментов, как поездка в тёплую Италию или интересную Японию. Эти выезды были ярким всплеском в сезоне, а сейчас ты в плюс-минус одинаковом климате, выступаешь на одинаковых стартах. Конечно, я утрирую – федерация многое делает для нас. Но накопилась усталость, появилась демотивация. Поэтому я приняла решение этот сезон пропустить», — написала Туктамышева в своём блоге.

Как стало известно ранее, спортсменка планирует сконцентрироваться на ледовых шоу и медиапроектах.

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