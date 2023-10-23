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Куница: все накинулись на Косторную как звери. Засуньте оскорбления себе в одно место

Куница: все накинулись на Косторную как звери. Засуньте оскорбления себе в одно место
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Российский фигурист Георгий Куница, выступающий в паре с супругой, чемпионкой Европы в одиночном катании Алёной Косторной, выпустил в социальных сетях обращение к общественности на фоне скандала на этапе Гран-при России в Омске.

«Дорогие наши болельщики и «не болельщики». Вот и подошёл к концу этап Гран-при в Омске. Могло быть хуже, могло быть и намного лучше. Считаю данные соревнования отличной отправной точкой для будущего. Хочу поддержать мою любимую жену и партнёршу Алёну в связи с тем, что в последние дни вы все на неё накинулись как звери. Весь этот негатив, все эти совершенно незаслуженные оскорбления засуньте себе в одно место. Алёна чётко сказала, что было не очень ясное и необъективное судейство в короткой программе со стороны некоторых судей, и я полностью с ней согласен. Произвольную судили объективно. Мы идём своей дорогой, и у нас свой путь. Мы творим историю, а я всегда буду на стороне моей жены, так как мы одно целое», — написал Куница в своих социальных сетях.

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