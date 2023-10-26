Американские фигуристы снялись с этапов Гран-при ISU

Американский танцевальный дуэт Кейтлин Хавайек/Жан-Люк Бейкер снялся с этапов Гран-при ISU во Франции и Японии, сообщает NBC. Фигуристы заявили, что причиной этого решения является сотрясение мозга у партнёра.

Бейкер решил взять дополнительное время на восстановление. Дуэт вернётся к соревнованиям на чемпионате США в январе.

В финале Гран-при в декабре прошлого года спортсмены заняли пятое место. Они пропустили национальный чемпионат и чемпионат мира — 2023 из-за проблем с физическим и психологическим здоровьем. На Олимпийских играх в 2022 году Хавайке и Бейкер стали 11-ми.

Кроме того, американская пара Эмили Чан/Спенсер Хоу отказалась от участия на этапе Гран-при ISU в Китае в следующем месяце. Они не назвали причину данного решения и пока числятся в списке участников на этапе в Японии. В прошлом сезоне Чан и Хоу стали серебряными призёрами чемпионата четырёх континентов и заняли пятое место на чемпионате мира.