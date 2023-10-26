Александра Трусова: выходя на лёд, всю энергию внутри себя я отдавала людям

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему ей трудно катать несколько шоу подряд.

«Выходя на лёд, всю энергию внутри себя я отдавала людям, поэтому мне тяжелее кататься. Я выхожу, и вся моя энергия расходуется зрителям. Соответственно, мне даже физически тяжелее катать программу, чем на тренировке. До сих пор так. А другие люди, наоборот, собирают эту энергию, и на старте им легче кататься.

Мне сложновато катать шоу подряд или два шоу в день, потому что я не успеваю энергию обратно накопить. Выхожу, отдаю, а дальше надо где-нибудь её взять.

Как восстанавливаю силы? Да никак, дожидаюсь. Как-то собираюсь всё равно всегда. Вижу людей, это подстёгивает, где-то из глубины собираю всё, что могу», — сказала Трусова в программе «Что там в миксте?» на YouTube-канале ОККО.