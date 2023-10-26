Александра Трусова ответила на вопрос о планах после завершения карьеры

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова, которая пропускает соревновательный сезон-2023/2024, заявила, что ещё не задумывалась о том, чем будет заниматься после завершения карьеры.

В текущем сезоне Александра выступает в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и поддерживает форму в его академии.

«Не знаю, нет такого, что я что-то запланировала или ещё что-то. Я живу сейчас и думаю постепенно не о том, что я хочу в будущем, а о том, что сегодня, завтра, через неделю максимум.

Сейчас мы поедем в Санкт-Петербург на выходные. Втроём с девчонками поедем на машине. Я очень люблю машины и теперь могу поехать на своей в Санкт-Петербург», — сказала Трусова в программе «Что там в миксте?» на YouTube-канале ОККО.