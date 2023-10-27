Названы юниоры, заявившие четверные прыжки в произвольной программе этапа ГП России

Стало известно, кто из юниоров включил в произвольную программу четверные прыжки на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске. Как следует из заявочного листа, Николай Колесников (Москва) и Эдуард Карартынян (Краснодарский край) намерены исполнить по три четверных, Николай Угожаев (Санкт-Петербург) — два, Вадим Воронов (Москва), Илья Строганов (Санкт-Петербург) — один. Остальные юниоры откатают программу без квадов.

Напомним, после проката короткой программы лидирует Карартынян, набравший 84,74 балла. Второе место занимает Строганов, а Угожаев замыкает топ-3.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Ранее сообщалось, что две юниорки заявили четверные прыжки на произвольную программу.