«Понравились её идеи». Победительница этапа ЮГП — о работе с Косторной

София Дзепка прокомментировала победу, которую одержала на Гран-при России среди юниоров в Красноярске. В общей сложности Софья набрала 205,65 балла.

«Я рада, что у меня получилось откатать две программы чисто. Безусловно, есть к чему стремиться. Очень много есть над чем работать, но результатом я довольна.

Произвольная программа осталась с прошлого сезона, это совместная работа всех моих тренеров. Короткая программа изначально была поставлена Алёной Косторной, но в тренировочном процессе была доработана моим тренерским штабом. Как работалось с Алёной? Мне понравилось, понравились её идеи. В целом программой я удовлетворена.

Есть настрой бороться, стараться побеждать дальше. Надеюсь, всё будет. На следующих стартах, возможно, собираюсь [выполнить] элемент ультра-си. На тренировках я выезжаю четверной сальхов, но пока на этих соревнованиях сделали акцент на чистый прокат», — передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.