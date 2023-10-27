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Гран-при России. Спортивные пары. Короткая программа
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«Понравились её идеи». Победительница этапа ЮГП — о работе с Косторной

«Понравились её идеи». Победительница этапа ЮГП — о работе с Косторной
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София Дзепка прокомментировала победу, которую одержала на Гран-при России среди юниоров в Красноярске. В общей сложности Софья набрала 205,65 балла.

«Я рада, что у меня получилось откатать две программы чисто. Безусловно, есть к чему стремиться. Очень много есть над чем работать, но результатом я довольна.

Произвольная программа осталась с прошлого сезона, это совместная работа всех моих тренеров. Короткая программа изначально была поставлена Алёной Косторной, но в тренировочном процессе была доработана моим тренерским штабом. Как работалось с Алёной? Мне понравилось, понравились её идеи. В целом программой я удовлетворена.

Есть настрой бороться, стараться побеждать дальше. Надеюсь, всё будет. На следующих стартах, возможно, собираюсь [выполнить] элемент ультра-си. На тренировках я выезжаю четверной сальхов, но пока на этих соревнованиях сделали акцент на чистый прокат», — передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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