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Серебряный призёр ЮГП Лебедева: очень нравится Медведева по представлению программы

Серебряный призёр ЮГП Лебедева: очень нравится Медведева по представлению программы
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Милана Лебедева, занявшая второе место по итогам Гран-при России в Красноярске среди юниоров, высказалась о своём выступлении на соревнованиях.

«Я рада! Как всегда есть, над чем работать, что улучшать. Так что я довольна своим местом. У меня две новые программы. Идею музыки подавала по большей части хореограф (Ольга Симонова). Я очень рада, что она выбрала мне такую необычную музыку. Благодарна ей за проделанную работу.

Попыталась сделать четверной, но над ним ещё надо очень много работать. Он не очень стабильный.

За кем следила в детстве в фигурном катании? Я следила за Евгенией Медведевой, очень нравится она по представлению программы. Как-то удалось с ней встретиться, когда ездила за новыми коньками. Пересеклись с ней в магазине, даже фото есть.

Конкуренция в группе? Лучше, когда есть конкуренты, есть с кем бороться. Все девочки очень сильные», — передаёт слова Лебедевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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