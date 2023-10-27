Анна Щербакова назвала двух фигуристок, которыми восхищалась в детстве

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о фигуристках, которыми восхищалась в детстве. По словам Щербаковой, это японка Мао Асада и россиянка Юлия Липницкая.

«В моём детстве была фигуристка, чьи выступления я очень любила. Это японская фигуристка Мао Асада. Потому что тогда было большой редкостью исполнять многооборотные прыжки – больше чем в три оборота. Она совмещала очень интересные программы со сложной хореографией и эти многооборотные прыжки.

И, конечно же, Юлия Липницкая. Потому что в девять лет я перешла в группу Этери Георгиевны Тутберидзе, где Юлия готовилась к Олимпийским играм. И, конечно, я с невероятным восхищением смотрела за ней, за её тренировками и выступлениями.

Есть ли сейчас для меня пример в фигурном катании? Конечно, всегда есть куда стремиться. Но сейчас, наверное, я уже ставлю какие-то свои цели и стараюсь их добиваться», — заявила Щербакова в интервью «Детскому радио».