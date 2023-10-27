Победитель ЮГП Каратынян — об артистизме: из-за волнения иногда не могу улыбаться

Эдуард Карартынян прокомментировал победу, одержанную на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске. По итогам выступлений в короткой и произвольной программах Карартынян набрал 244,71 балла, опередив ближайшего соперника, Николая Угожаева, более чем на пять баллов (239,58).

«Победа — это за счёт работы. Много работы над собой. Я хочу сказать огромное спасибо моим тренерам, которые поддерживали, столько работали со мной. Маме и папе спасибо за поддержку. Ожидал ли, что выиграю? Я в основном не думал, какое место займу, а просто хотел сделать свою работу, чисто откатать программу. Конечно, есть недочёты, над которыми буду работать. Постараюсь к юниорской России всё уже сделать на максимум.

Работаем ли над артистизмом? Да. Стараюсь двигаться быстрее, потому что музыка быстрая — но из-за волнения иногда не могу улыбаться. Первая половина — сильное волнение идёт, сложный контент. Стараюсь выполнять его на максимум. Конечно, буду накатывать, но стараюсь уже начинать совмещать.

Конкуренция в группе? Конечно, хочется повторить за Марком [Кондратюком] и Сашей [Самариным], хочется делать, как они. Беру с них пример. Иногда они могут посоветовать, на ошибку указать — как справиться с волнением, с эмоциями. Сам себе говорю не расслабляться, работать и дальше катать. Это даёт мотивацию сделать ещё лучше. Всегда хочется лучше сделать.

Кумиры? Юдзуру Ханю. Всё нравится: прыжки, то, как он на льду выглядит. Просто шикарно», — передаёт слова Каратыняна корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.