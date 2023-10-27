Гончаренко оценила решение Валиевой выступить на Гран-при после слушаний в CAS

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила решение Камилы Валиевой принять участие в этапе Гран-при России в Казани, который стартует на следующий день после слушаний дела российской фигуристки в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее CAS отложил слушания по делу Валиевой на 9–10 ноября. А этап Гран-при России пройдёт в Казани 11–12 ноября.

«Камила уже пережила давление и напряжение, которое было на Олимпийских играх. То, что нас не убивает, делает сильнее. Безусловно, нервное напряжение будет, но спортсмен должен уметь как-то это пережить. Камила — девочка закалённая, она понимает, что будет происходить. Она должна пережить этот этап в своей жизни.

Валиева — лидер, сильная спортсменка. Если вместе с тренерским штабом они решили, что будут выступать, значит, отдают себе отчёт, что Камила сможет собраться. Это решение, скорее всего, было взвешенным. У спортсменки идёт тренировочный процесс, этап стоит в плане», — приводит слова Гончаренко Metaratings.