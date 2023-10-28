Ни одна из участниц 3-го этапа ГП России не заявила тройной аксель в короткую программу

Опубликован заявочный лист на короткую программу у женщин в рамках третьего этапа серии Гран-при России, который стартовал в Красноярске. Примечательно, что ни одна из участниц не планирует в КП исполнять элемент «ультра-си» (то есть, тройной аксель).

Список участниц 3-го этапа Гран-при России:

Майя Хромых;

Вероника Яметова;

Анна Фролова;

Екатерина Анисимова;

Софья Важнова;

Арина Видинеева;

Елизавета Куликова;

Арина Кшецкая;

Анастасия Молчанова;

Алиса Цветкова;

Софья Чаплыгина.

Отметим, что ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых заявила в Красноярске двойной аксель, тройной флип и тройной лутц – тройной тулуп. Такой же контент планируют исполнить Вероника Яметова и Анна Фролова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.