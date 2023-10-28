Ни одна из участниц 3-го этапа ГП России не заявила тройной аксель в короткую программу

Опубликован заявочный лист на короткую программу у женщин в рамках третьего этапа серии Гран-при России, который стартовал в Красноярске. Примечательно, что ни одна из участниц не планирует в КП исполнять элемент «ультра-си» (то есть, тройной аксель).
Список участниц 3-го этапа Гран-при России:
Майя Хромых;
Вероника Яметова;
Анна Фролова;
Екатерина Анисимова;
Софья Важнова;
Арина Видинеева;
Елизавета Куликова;
Арина Кшецкая;
Анастасия Молчанова;
Алиса Цветкова;
Софья Чаплыгина.
Отметим, что ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых заявила в Красноярске двойной аксель, тройной флип и тройной лутц – тройной тулуп. Такой же контент планируют исполнить Вероника Яметова и Анна Фролова.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.