Гончаренко — о 8-м месте Хромых: её форма ещё далека от идеальной, но она в процессе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила прокат Майи Хромых, ученицы Этери Тутберидзе, в короткой программе на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске.

Хромых, которая пропускала прошлый сезон из-за травмы, осталась без каскада и занимает восьмое место перед произвольной программой.

«Хорошо, что она вернулась. Мы все рады были её видеть, и зрители тоже. Это ощущалось по тому, как её принимали. Её форма ещё далека от идеальной, но она в процессе, и это видно. Она вышла на старт.

Начало программы было уверенное, но видно, что ещё не очень функционально готова. Не хватило ей силёнок на каскад, а так выглядит хорошо со своими красивыми линиями. Посмотрим. В произвольной ей будет нелегко, но она девушка с характером, борется. Будем ждать её в произвольной программе», — приводит слова Гончаренко Metaratings.