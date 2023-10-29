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«Можно было подойти извиниться». Багин поддержал Морозов после травмы на Гран-при

«Можно было подойти извиниться». Багин поддержал Морозов после травмы на Гран-при
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Российский танцор на льду Андрей Багин поддержал свою бывшую партнёршу Аннабель Морозов, ныне выступающую в дуэте с Игорем Ерёменко, после травмы, которую спортсменка получила на этапе Гран-при России в Красноярске.

Фигуристка травмировала ногу на разминке: её порезала коньком Елизавета Шанаева. Затем Морозов и Ерёменко выступили в ритм-танце, однако перед произвольной программой дуэт всё же снялся с турнира.

«Считаю, что после такого можно было подойти извиниться, спросить: «Как ты?» Чисто спортивное уважение. А мужикам надо всегда на площадке смотреть на 360 градусов. На льду всегда пять пар, ничего сложного в этом нет. Аннабель, поправляйся», — написал Багин в социальной сети, приложив к посту фото с раной на ноге фигуристки.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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