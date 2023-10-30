Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Евгения Плющенко возобновила тренировки после травмы

Ученица Евгения Плющенко возобновила тренировки после травмы
Комментарии

Российская фигуристка-одиночница, победительница финала Гран-при России среди юниоров в прошлом сезоне Вероника Жилина вернулась к тренировкам после травмы, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Жилина, которая является ученицей тренера Евгения Плющенко, должна была дебютировать в этом сезоне на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске, но снялась с соревнований из-за повреждения плеча. Сейчас 15-летняя фигуристка тренируется с ограничениями.

Победительницей соревнований в женском одиночном катании на этапе Гран-при России сезона-2023/2024 в Омске стала ученица тренера Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Второе место заняла Алина Горбачёва, третьей стала Мария Агаева.

Материалы по теме
Победительница финала Гран-при среди юниоров Жилина снялась с этапа в Омске из-за травмы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android