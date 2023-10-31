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Этери Тутберидзе — об Алине Загитовой: она устала. Мне её силой заставить?

Этери Тутберидзе — об Алине Загитовой: она устала. Мне её силой заставить?
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, через что пришлось пройти Алине Загитовой, чтобы стать олимпийской чемпионкой в 2018 году.

«Хорошо, вот Алина Загитова. Для того чтобы кататься так, как она каталась на Олимпиаде… После этого даже на чемпионате мира, который она взяла, она немножко не в той форме уже была. Но она приходила на каток без вранья. Она приходила на каток в 8 утра и уходила с катка в 9-10 вечера, потому что всё это время она или в зале работала… До хореографии она полтора часа ОФП занималась. Потом эта хореография, потом лёд, потом растяжки, потом у неё опять зал, потом лёд, потом опять ОФП и заминка. И вот в таком режиме она прожила полтора года для того, чтобы быть в топах. Если бы не такой режим, она бы не была в топе. Для неё это единственный путь был быть в форме. Ей нужно очень много тренироваться. Очень много. То есть для того, чтобы ей отзаниматься просто хореографией, ей надо было перед этим полтора часа ОФП с канатами и со всеми делами. Реально в таком режиме… Почему я должна её дальше заставлять? Она устала. А в другом режиме у неё не будет такого результата. Мне её силой заставить?» — сказала Тутберидзе на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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