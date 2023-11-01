Кавагути: фигуристам из США лучше подождать решения по делу Валиевой, а не подавать голос

Двукратная чемпионка Европы, двукратный призёр чемпионатов мира по фигурному катанию, японка Юко Кавагути, выступавшая в спортивной паре с Александром Смирновым, выразила мнение, что американским фигуристам следует подождать разрешения ситуации с делом о допинге российской спортсменки Камилы Валиевой, прежде чем высказываться.

«Возможно, западные люди больше любят озвучивать своё мнение. Японцы тоже хотят свои медали, но они любят молчать. Я бы тоже так сделала. А что? Прошло уже два года. Зачем тратить на это энергию? Надо жить здесь и сейчас. Лучше подождать, пока вся ситуация не разрешится. Подавать голос не помогает. Возможно, американцам – да, но японцы — другого мнения», — приводит слова Кавагути «РИА Новости Спорт».

Напомним, слушания по делу Валиевой пройдут 9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS).