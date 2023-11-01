Тутберидзе – о Липницкой: многие ей писали менять тренера. Кто это писал? Мудаки!

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась мнением о смене тренеров фигуристами. В частности, Тутберидзе высказалась о Юлии Липницкой.

«Ты расстраиваешься очень сильно. Юля Липницкая – немножко контроль мамы упал, может быть, это и правильно после Олимпиады. Юля – сложная девочка со сложным характером. Есть чуть проще, а есть очень сложные. Она была очень сложная — могла в возрасте 11 лет приглашённому хореографу повернуться и послать, потому что не хочет с ним работать и всё. К Юле надо было подход искать. Но дело не в этом – я не буду заставлять работать в том режиме, в котором нужно работать. Предлагаются условия: есть разминка, хореография, тренировка. Если спортсмен начинает увиливать от нагрузки или выходить на лёд и ничего не делать — я не говорю конкретно про Юлю, а вообще. Юля начала, как мне кажется, идти на какой-то конфликт. Я думаю, что очень много добрых людей вокруг ей писали: меняй тренера. И Жене [Медведевой] писали – надо менять тренера, тренер тебя слил. Кто это писал? Мудаки! Кто один из этих людей? Нельзя это произносить», — сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.