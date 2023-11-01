Этери Тутберидзе: рассмотрения командной медали ОИ-2022 вообще не должно быть

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что итоги рассмотрения допингового дела Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) не должны отразиться на результатах олимпийского командного турнира.

«Лично моё мнение, что рассмотрения командной медали вообще не должно быть. Чья это ошибка, что этот спортсмен участвовал в команде? Чья это ошибка? Наша? Нет. Спортсмен на Олимпиаде был чистый? Да. Каким образом она оказалась… Кому вопросы, я даже не знаю: к ВАДА, лабораториям. Вот пусть тогда печатают новые медали, что хотят делают — это их вина. Не вина команды абсолютно, потому что мы имели спортсмена, он должен был быть чистый. Он откатался, на этом старте, он был чистый — медаль не должна быть пересмотрена. Не должна быть просто. Это моё мнение.

Дальше. Допустим, скажи они о результатах, что у неё был допинг на чемпионате России, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, то каталась бы Аня и Саша. И результат командный был бы точно такой же. Они тоже бы выиграли», – сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.