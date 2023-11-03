Илья Малинин лидирует на Гран-при ISU во Франции после короткой программы

Американский фигурист, бронзовый призёр чемпионата мира (2023) Илья Малинин стал лидером на Гран-при ISU, проходящем во Франции, после короткой программы. Спортсмену удалось набрать достаточное количество баллов для того, чтобы сохранить первое место, несмотря на падение на дорожке шагов. Всего от судей фигурист получил 101,58 балла.

Вплотную за лидером идёт француз Адам Сяо Хим Фа, который уступает Малинину менее одного балла. У хозяина турнира по итогам короткой программы 101,07 балла.

Замыкает тройку сильнейших представитель Японии Юма Кагияма, набравший 97,91 балла.

Гран-при ISU. Франция. Мужчины. Короткая программа

1. Илья Малинин (США) — 101,58.

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 101,07.

3. Юма Кагияма (Япония) — 97,91.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.