Мурашов — о роли Алладина: наша задача — погрузить людей в сказку

Российский фигурист Егор Мурашов рассказал, как относится к роли Алладина в ледовом шоу «История любви Шахерезады», а также поделился мнением о главной задаче постановки.

«Это не мой характер, не то что тяжело, но это что-то восточное, а до этого были русские народные истории, трагические. А здесь история другая — маленький воришка, который что-то крадёт, что-то оставляет себе, что-то раздаёт людям, тасует между бедными, чтобы сделать их чуть повеселее и чтобы справедливость восторжествовала.

Бывал ли в арабских странах? Если лет в семь считается, я был в Дубае, это было очень давно. Больше ни в каких арабских странах не был. Дружим ли с Джинном — Иваном Ригини — в жизни? Да, в том году мы поближе начали общаться, на репетициях больше времени стали проводить вместе. Работа сдружила нас, придумывали идеи для видео и какие-то дальнейшие планы.

Слышу ли реакцию зрителей? Естественно. В начале это не так, потому что кто я такой? Тут такие танцы, а потом вышел один разбойник. Я бы сам не понял. А тут начинается такая заваруха — хип-хоп, рояль, танцовщица. Естественно, зал начинает меня питать эмоциями, я даю им, и они отдают обратно, фидбек очень приятный.

Почему восточные сказки так близки русской душе? Верите или нет, я познакомился с этой историей конкретно на репетиции, даже на репетиции у меня не было понимания, кто я такой. Мне позвонили, сказали: «Егор, нужно будет выйти на один-два номера». В итоге эти два номера затянулись на сорок минут. Я начал понимать историю, всё, что происходит, мы же тут миксуем. Получилась своя крутая история.

Чему учит эта история? Каждый видит то, что хочет увидеть. Наша задача какая — погрузить людей в сказку. Когда люди выйдут отсюда, у них должно что-то остаться. Какие они ценности выносят, я не знаю. Вряд ли кто-то придёт домой и подумает: «О, он так ловко своровал алмаз, завтра пойду в какую-нибудь ювелирку», правильно? Самое главное, что даже в самый пасмурный день там, за облаками, есть солнышко», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.