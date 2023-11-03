Фигурист Иван Ригини рассказал, что он попросил бы у Джинна

Российско-итальянский фигурист Иван Ригини, исполнитель роли Джинна в шоу «История любви Шахерезады», рассказал, что он попросил бы у настоящего Джинна, а также поделился мнением о связи культур России и Востока.

«Почему важна связь двух культур и восточные сказки близки русскому человеку? Очень сложный, на самом деле, вопрос. В нашем мире это самое важное: любые контакты — это хорошо. А восток — дело тонкое, красивое. Есть определённый культурный посыл, который мы очень уважаем и ценим любую другую культуру. Нам, России, как стране есть тоже что презентовать и показать. Поэтому есть хороший коннект.

Как я настраивал себя на эту роль? Персонаж очень хорошо контактирует с моей личной жизнью. Я активный, я работаю, всё время тренируюсь, держу себя в форме. Задача актёра — вжиться в роль и максимально передать свой образ, образ Джинна, помощника, который может всё. Очень хорошо образ со мной сочетается.

Какие три желания я бы попросил у Джинна? Всегда быть молодым, потому что хочется работать побольше и принимать участие в новых проектах. Чтобы был мир во всём мире и чтобы не было травм… А, и телепорт, чтобы перемещаться и больше работать на новых проектах! Какие ещё будут проекты? Ближайший — менее чем через два месяца будет показ нового произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки», плюс в Санкт-Петербурге мы презентуем опять «Шахерезаду», потому что в Питере ещё её не было. Кого я играю в «Вечерах»? Пока это секрет», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.