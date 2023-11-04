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Малинин — на вопрос, почему не прыгает четверной аксель: его стоимость недостаточно высока

Малинин — на вопрос, почему не прыгает четверной аксель: его стоимость недостаточно высока
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023, текущий лидер рейтинга ISU, американский фигурист Илья Малинин ответил, почему не станет исполнять четверной аксель на этапе Гран-при ISU во Франции. После короткой программы Малинин является лидером соревнований, однако его отрыв от второго места, француза Адама Сяо Хима Фа составляет менее балла.

«Я посчитал, что лучше перестраховаться. С тройным акселем я бы и так получил хорошие баллы. Базовая стоимость четвертного акселя недостаточно высока, чтобы я пробовал его делать, поэтому я решил не рисковать и оставить его для будущих турниров», — сказал Малинин в эфире Okko в рамках в пресс-конференции.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.

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