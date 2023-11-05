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Туктамышева — о «Кармен»: с третьего этажа спускаться без страховки на обруче — адреналин

Туктамышева — о «Кармен»: с третьего этажа спускаться без страховки на обруче — адреналин
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своей роли в постановке Ильи Авербуха «Кармен», а также поделилась эмоциями от выступления в номере, где спортсменка крутится на обруче без страховки.

«Что планирую делать после приостановки карьеры? Вот, кататься в шоу Ильи Авербуха. И спать буду! Какая у меня роль? Я организатор карнавала, девушка, которая всех пригласила, всё организовала. В общем, хозяйка.

Каково было крутиться в обруче без страховки? Не страшно. Если я пошла на такое, значит, было нормально. Это интересно, у меня адреналина сейчас мало, так что адреналин я в этом нахожу — с третьего этажа спускаться без страховки на обруче», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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