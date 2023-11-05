Маринин — о «Кармен»: морально готовлюсь, что моя дочь скажет: «Папа, я уже не та, прощай»

Российский фигурист Максим Маринин, исполнитель роли отца Кармен в одноимённом шоу Ильи Авербуха, рассказал, почему ощущает себя органично в этой постановке.

«Роль отца Кармен для меня особенно органична, потому что все молодые таланты, которые здесь присутствуют, практически выросли на моих глазах, а сейчас собирают полные залы. В 2003 году мы с Татьяной Тотьмяниной здесь выиграли финал Гран-при, это было 20 лет назад! Для меня Петербург — это особое место силы, где прошло наше становление как спортсменов. Мне очень приятно быть сегодня здесь.

Разные ли ощущения от «Кармен» прежде и «Кармен» сейчас? Сейчас более органично. На тот момент мне приходилось себя немножко старить, сейчас не нужно это делать, потому что это всё натурально. Тогда пришлось наигрывать, а сейчас играть не надо, естественно себя чувствую в этой роли. Морально себя готовлю к тому, что моя дочь скажет: «Папа, я уже не та, прощай» (смеётся). Благодарен Илье, что он дал мне второй шанс, открыл второе дыхание и морально готовит меня к жизненной ситуации», — передаёт слова Маринина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.