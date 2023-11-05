Туктамышева: планирую кататься в шоу Ильи Авербуха и много спать

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась своими планами на ближайшее время.

«Пауза в карьере? Я планирую кататься в шоу Ильи Авербуха и много спать. Моя роль — организатор карнавала, я его хозяйка. Поднималась в обруче без страховки, для меня это было не страшно. Если пошла на такой шаг, значит, чувствовала безопасность», — сказала Туктамышева в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира, чемпионкой Европы, победительницей финала серии Гран‑при сезона‑2014/2015. 22 октября Туктамышева официально сообщила о паузе в своей соревновательной карьере и заявила, что намерена выступать в ледовых шоу и принять участие в прыжковом турнире зимой.