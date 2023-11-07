Семененко рассказал о подготовке совместного номера «Бандитский Петербург» с Плющенко

Чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал о совместном номере с Евгением Плющенко для шоу «Союз чемпионов. Русские Сезоны».

«Сегодня впервые вспомнил на льду «Бандитский Петербург – Город, которого нет», нахлынула ностальгия. С этой программой я маленьким пришёл с группу Алексея Николаевича, спустя несколько лет именно с этой программой я вышел в большой спорт, с ней были мои первые выступления на важных международных стартах – на чемпионате мира, с ней была победа в командном чемпионате мира. Воспоминания только положительные», — рассказал Евгений Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Евгений Семененко, помимо титула чемпиона России, является бронзовым призёром этапа Гран-при Skate Canada, победителем командного чемпионата мира по фигурному катанию, чемпионом России среди юниоров.