Семененко — о шоу «Русалочка»: если я заявлен, значит, график позволяет мне выступить

Фигурист Евгений Семененко рассказал, как ему удастся соместить участие в новогоднем шоу «Русалочка» и выступления на соревнованиях.

«Все мои выступления согласовываются и строятся так, чтобы не было значимого ущерба ни тренировкам, ни учёбе. С Алексеем Николаевичем всегда смотрим график, когда я смогу выступить, а когда нет. В первой половине сезона с шоу сложно, потому что и активные тренировки, и соревнования присутствуют, и учёба активно идёт, сейчас пришлось отказаться от участия в некоторых шоу. Если я заявлен на участие в новогодних шоу «Русалочка», то, значит, график мне позволяет выступить. В этот период не будет ни соревнований, ни учёбы, там должен был стоять мой отдых, но выступить на шоу мне в удовольствие и радость, да ещё и в одной из главных ролей», — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.