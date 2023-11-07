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«Выглядит очень и очень странно». Журанков — о победе американки Левито на ГП во Франции

«Выглядит очень и очень странно». Журанков — о победе американки Левито на ГП во Франции
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Андрей Журанков и Екатерина Боброва прокомментировали победу американской фигуристки Изабо Левито в Гран-при Франции в эфире 46-го выпуска проекта «Ход коньком» на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».

Журанков: Получается, что на этом этапе Гран-при у нас выиграла Изабо Левито, у которой в короткой программе были огрехи, которые у неё не заметили. Это первое. И которая произвольную откатала с тремя ошибками.

Боброва: Две из которых очень грубые. Одного элемента вообще нет…

Журанков: И каскад с большим недокрутом, и два каскада она осела на правой ноге, на которую приземляется, и как-то из этого уже выкарабкивалась. Ну, как-то это странно выглядит, честно говоря. Это выглядит очень и очень странно.

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