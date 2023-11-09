«Справедливость была разгромлена». Глава USADA Тайгарт — о слушаниях дела Валиевой в CAS

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой, рассмотрение которого в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжится сегодня, 9 ноября.

Напомним, о положительном результате допинг-теста Валиевой, сданного в декабре 2021 года на чемпионате России, стало известно только после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Из-за того, что Камила помогла сборной России выиграть золотые медали, награждение было отложено до окончания расследования. Слушания в CAS должны были пройти в сентябре, но в итоге были перенесены на 9-10 ноября.

«Это продолжение пародии, которая подорвала доверие спортсменов к системе. В справедливости для спортсменов, которые почти два года ждут своих медалей, было не просто отказано. Справедливость была разгромлена. Спортсмены никогда не смогут вернуть тот момент, который был бы у них на олимпийском пьедестале», — приводит слова Тайгарта USA Today.