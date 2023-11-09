Источник: Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на первый старт после слушаний в CAS

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, в группе которой занимается олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева, будет сопровождать фигуристку на этапе Гран-при России в Казани.

Этап Гран-при России в Казани пройдёт 11-12 ноября. Соревнования стартуют на следующий день после завершения в Спортивном арбитражном суде (CAS) слушаний по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. Для Камилы это будет первый старт в сезоне-2023/2024.

«Этери Георгиевна будет с Камилой в Казани», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, о положительном результате допинг-теста Валиевой, сданного в декабре 2021 года на чемпионате России, стало известно только после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Из-за того, что Камила помогла сборной России выиграть золотые медали, награждение было отложено до окончания расследования. Слушания в CAS должны были пройти в сентябре, но в итоге были перенесены на 9-10 ноября.