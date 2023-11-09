«Не очень красивая ситуация». Шанаева — о распаде танцевального дуэта с Нарижным

Российская фигуристка Елизавета Шанаева высказалась о распаде танцевального дуэта с Дэвидом Нарижным.

Сейчас Шанаева выступает в дуэте с Павлом Дроздом.

«С Дэвидом была не очень красивая ситуация. Вроде бы мы все образованные люди, можно было бы поговорить. Но, в общем, у нас как-то не сложилось коннекта. Он пришёл на тренировку и сказал тренерам: «Я с ней кататься не буду». Потом мы пытались поговорить. Это был олимпийский сезон, у пары, которая каталась с нами — у Саши с Ваней — шла подготовка, у них был ковид-не ковид, тренерам нужно было отдать всё внимание этим спортсменам.

Какое-то время мы покатались на льду как одиночники, не разговаривая друг с другом. Потом я вообще не каталась две недели, и тут мне позвонил Паша, предложил попробовать. Я пришла, мы попробовали. Главное, всё было с правильным посылом и в одну ногу. На следующий день мне пришло сообщение от другого мальчика, но в этот момент я уже целый день каталась с новым партнёром», — сказала Шанаева в «Прокат show» на Окко.