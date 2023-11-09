Дрозд: Малинин и Сяо Хим Фа — уникумы, которые двигают свою дисциплину вперёд

Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, выступающие в танцах на льду, в «Прокат show» на Окко высказались о противостоянии Ильи Малинина и Адама Сяо Хим Фа на этапе Гран-при во Франции, где 18-летний американец уступил хозяину льда в борьбе за золото.

Шанаева: По местам мне в принципе всё понятно — я бы не стала ничего менять. За Малининым будто интереснее было следить. Но по прокатам всё было честно, моментами даже предсказуемо.

Дрозд: Надо сказать, что они вдвоём уникумы, которые двигают свою дисциплину вперёд. Я выделю всё-таки произволку Адама Сяо Хим Фа, там есть интересные находки. Я достаточно придирчив в плане постановок и обращаю внимание, как сделаны переходы. Чем интереснее у одиночников переходы, тем больше это меня подкупает. В данном аспекте, если сравнивать Илью и Адама, у Адама мне понравилось больше. Но их арабские сальто очень сильно впечатляют. Классно, проведена огромная работа обоими.

Надо отметить, что Илья очень прибавил. В прошлом сезоне ему предъявляли, что у него очень мало наполненности в плане пластики. Видно, что он поработал в компонентной части. Особенно в произвольной.