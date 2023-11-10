«Просто не случилось». Камила Валиева — о своих результатах на Олимпиаде-2022

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева оценила свои результаты, показанные на Олимпийских играх – 2022.

Валиева помогла сборной России завоевать командное золото, после чего стало известно о её положительном допинг-тесте, сданном ещё в декабре на чемпионате России. Чтобы выступить в личном турнире, Камиле пришлось участвовать в слушаниях выездной панели Спортивного арбитражного суда. В итоге она стала только четвёртой.

«Побывала я на Олимпиаде, на сто процентов из тех сил, которые остались, наверное… Мне посчастливилось выступать четыре раза. Первые два раза я даже не осознавала, что я на Олимпиаде. Когда это твоя глобальная цель, ты уже стоишь в начальной позе и думаешь: это то, к чему я так долго шёл? Ты в какой-то прострации находишься.

На самом деле… Это Олимпиада, твоя цель была выложиться. Те медали, которые есть… Даже не знаю. Сложно рассуждать. Извините. Надо ценить то, что ты имеешь. Возможно, четвёртое место — это печальнее, чем серебро, когда ты был в шаге от пьедестала. Просто не случилось. Это обидно, но есть к чему стремиться. Не знаю.

Я сказала, что серебряная медаль — это что-то не то. Но если говорить масштабнее, то у тебя есть медаль, ты её завоевал, ты в призёрах. Четвёртому месту, возможно, обиднее, чем второму», — сказала Валиева в интервью Первому каналу.