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Алина Загитова опубликовала фотосессию с барашком и бэкстейдж

Алина Загитова опубликовала фотосессию с барашком и бэкстейдж
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своём телеграм-канале кадры необычной фотосессии.

Спортсменка в длинном чёрном платье оригинального кроя, открывающего бока девушки, держит на руках чёрного барашка.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Позже Загитова опубликовала бэкстейдж фотосессии с барашком.

«Как так? Я этому не училась?» — говорит Алина, а барашек блеет ей в ответ.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка учится на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.

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