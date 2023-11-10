Алина Загитова опубликовала фотосессию с барашком и бэкстейдж

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своём телеграм-канале кадры необычной фотосессии.

Спортсменка в длинном чёрном платье оригинального кроя, открывающего бока девушки, держит на руках чёрного барашка.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Позже Загитова опубликовала бэкстейдж фотосессии с барашком.

«Как так? Я этому не училась?» — говорит Алина, а барашек блеет ей в ответ.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка учится на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.