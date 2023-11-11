Юрист — о деле Валиевой: вынесение решения за два месяца — это очень быстро для CAS

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что вынесение Спортивным арбитражным судом (CAS) решения по делу Камилы Валиевой в течение двух месяцев показывает желание организации больше не затягивать процесс.

В пятницу, 10 ноября, CAS завершил слушания по делу Валиевой и вынесет решение в январе 2024 года.

«Думаю, что решение правда будет в январе, я так понимаю, что они хотят вынести решение до очередной годовщины Олимпиады, которая проходила в 2022 году. Вынесение решения за два месяца — это очень быстро для CAS. Думаю, что арбитры испытывают давление со стороны общественности, федераций, спортсменов, что дело тянется долго. Все ждут решения по судьбе золота Олимпиады, большое количество сторон заинтересовано, поэтому, думаю, CAS не хочет дальше затягивать это дело», — приводит слова Анцелиович ТАСС.