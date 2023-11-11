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«Люди должны развиваться». Губерниев — о том, что Загитова ходит на актёрские курсы

«Люди должны развиваться». Губерниев — о том, что Загитова ходит на актёрские курсы
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ходит на курсы актёрского мастерства.

«Молодец. Во-первых, я актёрские курсы не заканчивал, я там преподаю уже (смеётся). Если говорить серьёзно, то люди должны развиваться. Сейчас время развития на самом деле. Я развиваюсь на кромке поля на «РЖД-арене», стою, наблюдаю за разминкой, сейчас буду трибуны заводить», — сказал Губерниев в эфире телеграм-канала «Евтушенко Live».

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года, однако продолжает тренировки в группе Этери Тутберидзе. Спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей. Губерниев неоднократно иронично высказывался о работе Загитовой в этой сфере.

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