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Победный прокат Адама Сяо Хим Фа на этапе Гран-при ISU в Китае

Победный прокат Адама Сяо Хим Фа на этапе Гран-при ISU в Китае
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Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл второй кряду этап Гран-при ISU. Если ранее во Франции Сяо Хим Фа благодаря успеху в произвольной программе опередил американца Илью Малинина, то в Чунцине (Китай) Адам расправился с лидировавшим после короткой программы японцем Сёмой Уно.

В произвольном прокате Сяо Хим Фа безошибочно исполнил два тройных акселя и четыре четверных прыжка (лутц, сальхов и тулуп – сольный и в каскаде с тройным тулупом).

Трансляции Гран-при ISU доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Чунцин, Китай
Мужчины

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 298,38.
2. Сёма Уно (Япония) — 279,98.
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 264,46.
4. Кадзуки Томоно (Япония) — 251,95.
5. Габриэле Франджипани (Италия) — 251,59.
6. Сота Ямамото (Япония) — 245,58.

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