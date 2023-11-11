Победный прокат Адама Сяо Хим Фа на этапе Гран-при ISU в Китае

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл второй кряду этап Гран-при ISU. Если ранее во Франции Сяо Хим Фа благодаря успеху в произвольной программе опередил американца Илью Малинина, то в Чунцине (Китай) Адам расправился с лидировавшим после короткой программы японцем Сёмой Уно.

В произвольном прокате Сяо Хим Фа безошибочно исполнил два тройных акселя и четыре четверных прыжка (лутц, сальхов и тулуп – сольный и в каскаде с тройным тулупом).

Трансляции Гран-при ISU доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Чунцин, Китай

Мужчины

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 298,38.

2. Сёма Уно (Япония) — 279,98.

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 264,46.

4. Кадзуки Томоно (Япония) — 251,95.

5. Габриэле Франджипани (Италия) — 251,59.

6. Сота Ямамото (Япония) — 245,58.