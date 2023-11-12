Муравьёва: я выиграла?! Я не верю! Боже! Если порадуюсь, не знаю, что случится

Российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала свою победу на четвёртом этапе Гран-при России, завершившемся в Казани.

«Я довольна, чисто откатала. Я опять очень нервничала, не знаю почему. Наверное, это всегда. Опять же, программа как-то очень быстро пролетела. Всё так старалась, даже ни на чём не сконцентрировалась особо.

У меня раньше было так, когда у меня очень хорошие тренировки перед стартом, я плохо катаю. А когда очень плохие тренировки перед стартом, я, наоборот, хорошо катаю. Ну, потом это как-то всё перемешалось.

Тройной аксель ещё просто не накатан для программы.

Я выиграла?! Я не верю! Боже! Я до последнего думала, что буду вторая. Если я порадуюсь, то потом не знаю, что случится. Поэтому лучше не буду. Я просто не верю. Я даже не знаю, что сказать. Я просто смотрю вниз и даже не могу поднять глаза.

Моя цель была чисто откатать и попасть в тройку. И понравиться Казани, понравиться зрителям. У меня здесь были два старта раньше, когда я помладше была. У меня эти два старта были очень плохие. На первом старте я в короткой упала, и я осталась без каскада, а во второй раз я уже была в группе Евгения Викторовича, и я откатала чисто короткую и не смогла выйти на произвольную, у меня очень заболел живот, и я просто даже разогнуться не смогла, и мы снялись. Хотя по короткой я была вроде первая, не помню. Поэтому я надеялась, что в этот раз у меня нормально Казань встретит», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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